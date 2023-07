Stand: 26.07.2023 14:58 Uhr Fußgängerin an Hauswand eingeklemmt - lebensgefährlich verletzt

Eine 82-Jährige ist in Bad Iburg (Landkreis Osnabrück) am Mittwoch von einem Auto an einer Hauswand eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden. Eine 76 Jahre alte Autofahrerin hatte auf dem Parkplatz mehrerer Drogerien und Supermärkte in der Fuchsbreite Gas und Bremse verwechselt, wie die Polizei mitteilte. Ihr Wagen machte demnach einen Satz nach vorn und klemmte den Fuß der Passantin an der Hauswand ein. Die Fußgängerin kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 26.07.2023 | 15:00 Uhr