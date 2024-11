Stand: 05.11.2024 14:24 Uhr Für den guten Zweck: Bemalte Ziegen in Osnabrück ausgestellt

Kunst für einen guten Zweck: Das ist die Idee hinter einer Ausstellung der "Indienhilfe Deutschland", die seit dieser Woche in Osnabrück zu sehen ist. Der Verein aus Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) hat insgesamt 164 Künstlerinnen und Künstler, Schulklassen und Prominente gebeten, Ziegenfiguren aus Kunstharz zu bemalen. Entstanden sind dabei Kunstwerke wie Ziegy Stardust in Anlehnung an David Bowie oder Ottolie, ein Werk des Komikers Otto Waalkes. Auch Helene Fischer und die Ehrlich Brothers haben eine Ziege gestaltet. Bis zum 3. Januar werden die Stücke in Osnabrück ausgestellt. Parallel dazu kann jeder die Kunstwerke auch übers Internet erwerben. Die Erlöse gehen an den Verein und sollen genutzt werden, um mehr als tausend echte Ziegen für Familien in Indien zu kaufen.

