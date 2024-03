Stand: 21.03.2024 19:47 Uhr Fünf Teenager stürzen mit Auto in einen Bach und flüchten

Bei Bissendorf im Landkreis Osnabrück sind am Donnerstag fünf Jugendliche im Auto an einer Brücke in einen Bach gestürzt. Der Kleinwagen mit zwei weiblichen und drei männlichen Insassen im Alter von 15 und 17 Jahren landete auf dem Dach, wie eine Polizeisprecherin sagte. Den Angaben zufolge flüchteten die Jugendlichen nach dem Unfall. Ein Zeuge wählte den Notruf, woraufhin eine große Suchaktion gestartet wurde. Laut Polizei wurden die Teenager in der Nähe des Unfallortes gefunden. Sie kamen mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Möglicherweise standen sie unter dem Einfluss berauschender Mittel, wie es weiter hieß. Deshalb seien Blutproben entnommen worden. In der Nähe des Unfallortes wurde ein gestohlenes Kennzeichen gefunden. Ob es einer der Autoinsassen gestohlen hatte, werde noch ermittelt, hieß es.

