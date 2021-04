Stand: 07.04.2021 14:24 Uhr Friedenspilgerweg soll von Münster nach Osnabrück führen

Ein interkultureller Friedenspilgerweg soll im September von Münster nach Osnabrück führen. Die evangelische Kirche will sich erneut mit Migranten und Menschen aus der Region auf den Weg machen. Die 74 Kilometer lange Strecke führt durch die Kirchenkreise Münster und Tecklenburg. Start ist am 3. September im Friedenssaal in Münster, Endpunkt der Friedenssaal in Osnabrück am 5. September. Die interreligiöse Pilgergruppe soll auf ihrem Weg ein friedliches, tolerantes Miteinander erleben und sich gemeinsam für den Frieden einsetzen, heißt es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 08.04.2021 | 06:30 Uhr