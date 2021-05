Stand: 19.05.2021 19:39 Uhr Frau mit Besenstiel erschlagen? Prozess gegen Ehemann

Nach dem gewaltsamen Tod einer 33-Jährigen in Hüde (Landkreis Diepholz) hat am Mittwoch der Prozess gegen den damaligen Ehemann der Frau vor dem Landgericht Verden begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 39-Jährigen vor, seiner von ihm getrennt lebenden Ehefrau mit einem Besenstiel mehrfach heftig gegen den Hinterkopf geschlagen zu haben. Die dreifache Mutter wurde dabei tödlich verletzt. Der Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft, er schweigt bisher zu allen Vorwürfen. Da es zuvor einen Streit zwischen der Frau und dem Angeklagten gegeben hatte, wirft die Staatsanwaltschaft dem 39-Jährigen nicht heimtückischen Mord vor, sondern Totschlag. Der Prozess soll bis Mitte Juli dauern.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 19.05.2021 | 07:30 Uhr