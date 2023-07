Stand: 23.07.2023 10:52 Uhr Frau bei Pedelec-Unfall schwer verletzt - Autofahrer fährt weiter

Bei einem Unfall in Schüttorf (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist die Fahrerin eines Pedelecs bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war die 20-Jährige am Freitag mit ihrem Pedelec unterwegs, als ihr ein auf der Mitte der Straße fahrendes Auto entgegenkam. Die 20-Jährige sei ausgewichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stürzte sie. Der Autofahrer fuhr davon, ohne sich um die Frau kümmern. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls und bittet um Hinweise unter Telefon (05921) 30 90.

