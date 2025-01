Stand: 09.01.2025 09:40 Uhr Frachter verliert Lukendeckel im Sturm: Mittellandkanal wieder frei

Der Mittellandkanal zwischen Bohmte und Kalkriese im Landkreis Osnabrück ist wieder freigegeben. Nach einem Schiffsunfall war er von Montag bis Dienstagabend gesperrt. Eine starke Sturmböe hatte am Montag einen Frachter erfasst. Dieser habe dabei drei Lukendeckel verloren, so die Wasserschutzpolizei. Taucher konnten die Teile erst am Dienstag bergen und sie wieder am Schiffsrumpf anbringen. Erst anschließend wurde der Kanal wieder freigegeben. Der Vorfall führte zu erheblichen Wartezeiten im Schiffsverkehr. Die Schiffe aus Richtung Minden stauten sich im Hafen bei Bohmte.

