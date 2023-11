Stand: 03.11.2023 08:35 Uhr Flughafen Münster/Osnabrück zieht positive Sommerbilanz

Der Flughafen Münster/Osnabrück zeigt sich mit der abgelaufenen Sommersaison zufrieden. Von Anfang April bis Ende Oktober seien mehr als 840.000 Fluggäste gezählt worden, heißt es in einer Mitteilung. Das sei ein Plus von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Damit sei der FMO einer der wenigen Flughäfen in Deutschland, die bereits in diesem Sommer wieder höhere Fluggastzahlen verzeichnen konnten als im Vor-Corona-Sommer 2019. Ein Grund für den Anstieg ist nach Angaben des FMO, dass vor allem beliebte touristische Ziele häufig angeflogen wurden - beispielsweise Palma de Mallorca und Antalya.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 03.11.2023 | 08:30 Uhr