Flughafen Münster-Osnabrück wieder in der Gewinnzone

Der Flughafen Münster-Osnabrück schreibt wieder schwarze Zahlen. In diesem Jahr wird der FMO erstmals seit 2011 wieder einen Gewinn erzielen, wie Flughafensprecher Andres Heinemann sagte. Unterm Strich steht ein Gewinn von rund 250.000 Euro. Das Betriebsergebnis liegt bei mehr als fünf Millionen Euro. Als Gründe werden einerseits niedrigere Betriebskosten genannt, beispielsweise durch einen geringeren Stromverbrauch. Außerdem zogen neue Mieter in die Abflughalle ein. Auch stiegen die Fluggastzahlen - und zwar um 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt flogen in diesem Jahr fast eine Million Passagiere vom FMO.

