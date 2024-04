Stand: 24.04.2024 10:50 Uhr Flughafen Münster/Osnabrück: Zoll findet Falschgeld und Waffen

Am Flughafen Münster/Osnabrück haben Zollbeamte im Koffer eines Mannes rund 240 gefälschte 100-Euroscheine und US-Dollar-Scheine entdeckt. Der Mann war in der vergangenen Woche aus der Türkei eingereist und bei einer Röntgenkontrolle seines Koffers aufgefallen. Bei einer anderen Überprüfung fanden die Zollbeamten zwei Springmesser im Koffer eines Ehepaares. In beiden Fällen läuft nun ein Strafverfahren gegen die Eigentümer des Gepäcks. Der Zoll stellte außerdem eine Steinkoralle sicher, die ein Mann aus Neuseeland mitbringen wollte. Diese unterliegt jedoch dem Artenschutz und wurde sichergestellt.

