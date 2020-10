Stand: 07.10.2020 09:17 Uhr Findling wird Mitte November in Hüven aufgestellt

Die Kostenfrage für den Transport eines großen Findlings von einem Feld in Hüven in die Ortsmitte ist geklärt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Laut Gemeinde wollen sich der Landkreis Emsland und die Samtgemeinde Sögel an den rund 35.000 Euro für den Transport beteiligen. Der Findling soll Mitte November gehoben und in Hüven aufgestellt werden. Ein Bauer hatte den auf 70 Tonnen geschätzten Stein auf seinem Acker ausgegraben.

Weitere Informationen Knackt der Findling von Hüven den Landesrekord? Geschätzt 70 Tonnen wiegt ein Findling, der in einem Acker bei Hüven liegt. Ob er ein Rekordstein ist, muss das Landesbergamt klären - mithilfe eines Krans. (22.09.2020) mehr

