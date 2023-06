Stand: 13.06.2023 09:15 Uhr Feuer zerstört fünf Gebrauchtwagen in Bad Bentheim

In Bad Bentheim (Landkreis Grafschaft Bentheim) sind in der Nacht zu Dienstag fünf Autos in Brand geraten. Die Gebrauchtwagen standen auf dem Gelände eines Autohändlers. Durch die Hitze wurden die Jalousien eines angrenzenden Wohnhauses beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der Schaden liegt laut Polizei bei 75.000 Euro. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass es sich um Brandstiftung handelt.

