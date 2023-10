Stand: 22.10.2023 09:51 Uhr Feuer zerstört Scheune samt Photovoltaik-Anlage - hoher Schaden

In Lathen (Landkreis Emsland hat ein Scheunenbrand einen Schaden von mehreren 100.000 Euro verursacht. Menschen wurden bei dem Feuer im Ortsteil Sustrum nicht verletzt. Laut Polizei hatten die beiden Bewohner im Alter von 60 und 64 Jahren am Samstagabend ein Knistern gehört. Dann hätten sie gesehen, dass die an ihr Wohnhaus angrenzende fast leerstehende Scheune in Flammen stand und alarmierten die Feuerwehr. Rund 50 Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Die Scheune samt Photovoltaikanlage auf dem Dach konnten sie nicht mehr retten. Wie es zum Brand kam, ist unklar - die Polizei ermittelt.

