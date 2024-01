Stand: 31.01.2024 21:11 Uhr Feuer in Kinder- und Jugendwohnheim im Landkreis Osnabrück

In einem Wohnheim für Kinder und Jugendliche in Merzen im Landkreis Osnabrück ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, brannte es im zweiten Obergeschoss in einem Bewohner-Zimmer. Ersten Erkenntnissen zufolge sei bei dem Feuer niemand verletzt worden, sagte ein Sprecher. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. Das Haus war laut Polizei stark verqualmt.

