Stand: 27.09.2024 08:35 Uhr Falsche Kapitalanlagen: Polizei warnt vor Betrügern

Die Polizei in den Landkreisen Emsland und Grafschaft Bentheim warnt vor Betrugsmaschen mit unseriösen Kapitalanlagen. Die Fälle dieser sogenannten "Trading Scams" hätten sich zuletzt gehäuft. Die Betrüger locken ihre Opfer dabei zunächst mit der Aussicht auf leicht verdientes Geld, Bitcoins oder andere Kryptowährungen, so die Polizei. Sie arbeiteten dabei mit überzeugenden Verkaufstaktiken, falschen Online-Plattformen und gefälschten Unterlagen. Laut Polizei bringen die Täter ihre Opfer dazu, Geld in betrügerische oder nicht existierende Unternehmen zu investieren. Einige Betroffene seien so um ihr gesamtes Erspartes gebracht worden. Die Polizei rät deshalb, bereits kritisch zu sein, wenn sehr hohe Gewinne versprochen werden. Grundsätzlich sollten sensible Daten wie etwa Ausweiskopien niemals herausgegeben werden.

