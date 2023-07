Stand: 27.07.2023 21:50 Uhr Falsche Bankmitarbeiter erbeuten vierstellige Beträge

Betrüger haben in Osnabrück in dieser Woche drei Mal Bargeld im vierstelligen Bereich erbeutet, indem sie sich als Bankangestellte ausgaben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, riefen die vermeintlichen Bankmitarbeiter ihre Opfer an und berichteten von merkwürdigen Vorfällen auf deren Konto. Um diese zu klären, bräuchte die Bank ihre EC-Karte, die einer der Betrüger anschließend abholte. Damit hoben die Täter an mehreren Geldautomaten in der Stadt Bargeld ab. Die Polizei warnt davor, Unbekannten die EC-Karte oder die PIN auszuhändigen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0541) 327-2115 oder -3303 zu melden.

