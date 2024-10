Stand: 30.10.2024 10:23 Uhr Falsche Bankmitarbeiter: Polizei warnt vor Betrug im Emsland

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim warnt eindringlich vor betrügerischen Anrufen von vermeintlichen Bankmitarbeitern. In den vergangenen Wochen sei es vermehrt zu solchen Fällen gekommen, teilte die Polizei mit. Die Masche ziele darauf ab, Geld und sensible persönliche Informationen von Kunden zu erlangen. So werden von den Betrügern im Vorfeld beispielsweise gefälschte E-Mails, SMS-Nachrichten oder Anrufe verwendet, die den Eindruck erwecken sollen, dass sie von der Bank stammen, so die Polizei. Die Nachrichten enthielten dabei oft alarmierende Behauptungen. Die Ermittler raten unter anderem dazu, immer misstrauisch zu sein, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden, niemals finanzielle Details preiszugeben und sich nicht unter Druck setzen zu lassen. Komme ein Anruf verdächtig vor, so solle man sofort auflegen und unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110 informieren.

