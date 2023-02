Falsche Ärztin: Ermittler befragen 1.000 potenzielle Patienten Stand: 03.02.2023 12:30 Uhr Eine 21-Jährige hatte sich in Meppen und Geestland als Ärztin ausgegeben, obwohl sie keine abgeschlossene Ausbildung hatte. Jetzt wollen Staatsanwaltschaft und Polizei potenziell betroffene Patienten befragen.

Die Ermittler wollen mehr als 1.000 Patientinnen und Patienten des Ludmillenstifts in Meppen (Landkreis Emsland) und des Ameos Klinikums in Geestland (Landkreis Cuxhaven) anrufen. Nach Informationen des NDR in Niedersachsen wollen sie herausfinden, ob die 21-Jährige etwa eine Spritze gesetzt, eine Infusion angelegt oder falsche Medikamente gegeben hatte. Das könnte dann im Verfahren als Körperverletzung gewertet werden.

Zwei Kliniken bemerken den Schwindel zunächst nicht

Das sei eine unglaublich aufwendige Ermittlungsarbeit, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück. Daher sei noch unklar, wie lange sich der Fall noch hinziehen werde. Zwischen Mitte September und Ende Oktober war die falsche Ärztin in der Notaufnahme des Meppener Ludmillenstifts tätig. Davor war sie von Mai bis September in Debstedt im Ameos Klinikum Geestland. Dass die junge Frau eigentlich noch gar nicht Ärztin hätte sein können, war in den beiden Kliniken zunächst nicht aufgefallen.

Hinweis von Behörde lässt falsche Ärztin auffliegen

Erst durch einen Hinweis der Behörde, die angeblich die Approbationsurkunde ausgestellt hatte, ist der Fall laut Staatsanwaltschaft aufgeflogen. Beide Kliniken hatten angegeben, dass die junge Frau nicht eigenständig Patienten betreut beziehungsweise zu keiner Zeit selbstständige ärztliche Entscheidungen getroffen habe.

Weitere Informationen Staatsanwaltschaft prüft Ermittlung gegen falsche Ärztin In Meppen und Geestland arbeitete eine 21-Jährige als Chirurgin - offenbar mit gefälschter Approbation. (04.11.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.02.2023 | 13:00 Uhr