Stand: 02.09.2024 08:18 Uhr Fahrradunfall im Emsland: Mutter und Sohn stoßen zusammen

In Walchum (Landkreis Emsland) ist am Sonntagnachmittag eine 33-jährige Pedelec-Fahrerin schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die Frau in der Straße "Marinapark" auf dem Radweg neben ihrem Sohn unterwegs. Aus ungeklärter Ursache sei es dann zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Radfahrern gekommen, sagte eine Sprecherin. Der Zehnjährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

