Erste legale Mountainbike-Strecken im Osnabrücker Land geplant

In Bad Iburg werden die erste legalen Mountainbike-Strecken im Osnabrücker Land gebaut. Am Dörenberg soll in den nächsten zwei Jahren ein sechs Kilometer langer Trail entstehen. Das teilte der Verein Teutofreunde mit, in dem die Biker organisiert sind. Er will das Projekt umsetzen und die Route später auch instand halten. Dem voraus ging ein jahrelanger Konflikt zwischen Waldbesitzern und Mountainbikern im Osnabrücker Land. Bisher fahren die Mountainbiker oft abseits der Wanderwege illegal durch den Wald. Über die Zeit sind so inoffizielle Trails entstanden, was für Unmut bei den Waldbesitzern sorgte. Um den Streit beizulegen, haben Landkreis und Stadtwerke Osnabrück ein Konzept für die Strecke erarbeitet.

