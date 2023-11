Stand: 05.11.2023 10:22 Uhr Erfolg in der Nacht: Suche nach vermisstem Senior mit Hund

Die Polizei in Osnabrück hat am Samstagabend eine großangelegte Suchaktion gestartet. Eine 79-jährige Frau hatte sich gemeldet: Ihr Ehemann war von einem Spaziergang mit dem Hund nicht zurückgekommen. Der 79-Jährige habe auch ein Fahrrad dabei. Beamte durchkämmten die Gegend und konnten den Vermissten kurz nach Mitternacht ausfindig machen. Der Mann war am Rubbenbruchsee mit dem Fahrrad gestürzt und darunter eingeklemmt worden. Er konnte nicht aus eigener Kraft aufstehen. Laut Polizei ging es ihm den Umständen entsprechend gut. Er kam ins Krankenhaus. Der Hund war bei seinem Herrchen, Polizisten brachten ihn nach Hause.

