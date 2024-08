Stand: 12.08.2024 10:21 Uhr Energiewende: Bundeswirtschaftsminister Habeck besucht Lingen

Bei einem Besuch in Lingen (Landkreis Emsland) will sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) über neue Projekte zur Energiewende informieren. "Die Reise soll verdeutlichen, dass die zentralen Voraussetzungen für den breiten Einsatz von Erneuerbaren Energiesystemen gegeben sind", erklärte das Wirtschaftsministerium. Am Vormittag soll der Minister zunächst ein erneuertes Umspannwerk offiziell in Betrieb nehmen. Das Werk transportiert Strom von der Nordseeküste ins Inland. Zuletzt wurde dort ein so genannter Phasenschieber eingebaut, der Spannungsschwankungen ausgleichen soll. Anschließend eröffnet der Bundeswirtschaftsminister eine Wasserstofftestanlage. Dort sollen künftig zwei Wege erprobt werden, wie grüner Wasserstoff in Großanlagen produziert werden kann.

Weitere Informationen Bund fördert grüne Wasserstoffprojekte in Niedersachsen Wegen der Nähe zur Nordsee gibt es besonders viele Projekte. Bundesweit investieren Bund und Länder 4,6 Milliarden Euro. (15.07.2024) mehr

