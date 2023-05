Stand: 19.05.2023 08:21 Uhr Emsland will weitere fünf Millionen Euro für Kitas ausgeben

Der Landkreis Emsland will einen Kita-Ausgleichs-Fonds einrichten. Grund sind vor allem gestiegene Kosten und die Ausweitung des Betreuungsangebots. Die Verwaltung will dem Kreistag vorschlagen, insgesamt fünf Millionen Euro zurückzulegen. Daraus sollen dann jährlich eine Million Euro an die 15 finanzschwächsten Kommunen im Emsland verteilt werden. Die Steuerkraft der emsländischen Gemeinden sei sehr unterschiedlich ausgeprägt, so Landrat Marc-André Burgdorf (CDU). Da gerate eine finanzschwache Kommune bei den Kita-Betriebskosten schnell in Bedrängnis.

