Emsland: Grünen-Politiker rückt in den Landtag nach

Der 31-jährige Nicolas Breer aus Haselünne (Landkreis Emsland) rückt für die Hildesheimerin Rashmi Grashorn in den Landtag nach. Grashorn lege aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen ihr Mandat nieder, so der Sprecher der Grünen im Landtag. Breer werde ab der nächsten Landtagssitzung am 11. Dezember zur Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen gehören. Der 31-Jährige ist Psychotherapeut für Kinder und Jugendliche. Er sitzt im Rat der Stadt Haselünne und ist Kreistagsabgeordneter im Emsland.

