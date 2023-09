Stand: 27.09.2023 10:14 Uhr Elternverein demonstriert gegen AfD-Positionen zur Inklusion

In Vechta ruft ein Selbsthilfeverein zu einer Protestaktion gegen rechtsnationales Gedankengut auf. Angehörige und Betreuer von Kindern mit Behinderung wollen dazu am Mittwochnachmittag um 17 Uhr in der Innenstadt eine Menschenkette bilden. Der Elternkreis "next generation" reagiert mit dieser Aktion auf die Aussage eines AfD-Politikers, die sich gegen die Inklusion von Kindern mit Handicap an Schulen richtet. Die AfD finde in Vechta immer mehr Protestwähler, sagte die Vorsitzende des Selbsthilfevereins, Nicole Nordlohne. Sie fürchtet, dass es salonfähig wird, Menschen mit Behinderung an den Rand der Gesellschaft zu drängen. Gegen diese Gleichgültigkeit wolle man protestieren. Zur Demonstration werden bis zu 250 Menschen erwartet - unter anderem Mitarbeitende der Lebenshilfe Diepholz und des Andreaswerks Vechta.

