Stand: 28.08.2024 08:23 Uhr Eltern kritisieren Sparkurs des Bistums Osnabrück

Das Bistum Osnabrück steht wegen seines Sparprogramms insbesondere für die Schulen in der Kritik. Laut der katholischen Elternschaft Deutschland treffen die Kürzungen die Schulen ins Mark. Den katholischen Bildungseinrichtungen drohe ein Verlust an Qualität, so die Vorsitzende Marie-Theres Kastner. Das Bistum Osnabrück wird ab kommendem Jahr die Zuschüsse für seine Einrichtungen massiv kürzen. Bis zum Jahr 2040 sollen Schulen und Bildungshäuser laut Haushaltsplan 2024 nur noch knapp die Hälfte der Zuschüsse erhalten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 28.08.2024 | 08:30 Uhr