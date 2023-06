Stand: 07.06.2023 08:39 Uhr Eissporthalle Nordhorn: Kommt ein drittes Bürgerbegehren?

Der Landkreis Grafschaft Bentheim und das Land prüfen, ob es erneut ein Bürgerbegehren wegen der maroden Eissporthalle in Nordhorn geben darf. Erst Anfang Mai hatten die Menschen in der Grafschaft Bentheim gegen einen Neubau gestimmt. Nun wollen die Befürworter der Eissporthalle ein weiteres Bürgerbegehren. Sie möchten erreichen, dass die Halle saniert wird. Das sagte ein Sprecher der Initiative dem NDR in Niedersachsen. Jetzt wird geprüft, ob ein Bürgerbegehren schon wieder zulässig ist. Es wäre insgesamt das dritte zur Eissporthalle.

Weitere Informationen Bürgerentscheid: Mehrheit gegen neue Eissporthalle in Nordhorn Die Wahlbeteiligung allerdings nur bei 30 Prozent, der Entscheid ist damit rechtlich nicht verbindlich. (08.05.2023) mehr

