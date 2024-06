Stand: 20.06.2024 09:53 Uhr Einbruch in Lagerhalle: Polizei im Emsland sucht GPS-Diebe

Die Polizei sucht Diebe, die in Wietmarschen (Landkreis Emsland) in eine Lagerhalle eingebrochen sind. Die Tat ereignete sich laut einer Sprecherin an der Südstraße zwischen Dienstagabend um 21 Uhr und Mittwochmorgen um 6.30 Uhr. Die unbekannten Täter entwendeten demnach insgesamt sieben GPS-Tracker der Lenksysteme von Landmaschinen und diverses Werkzeug. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 100.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer (05921) 30 90 zu melden.

