Stand: 07.06.2023 07:19 Uhr Einbrecher sollen bettlägeriger Frau Ringe gestohlen haben

Vor dem Osnabrücker Amtsgericht muss sich ab heute ein 21-jähriger Mann verantworten. Es geht um einen ungewöhnlichen Einbruch in Osnabrück vor rund zwei Jahren. Der junge Mann soll zusammen mit einem unbekannten Komplizen ein auf Kipp stehendes Fenster einer Wohnung aufgedrückt haben. Anschließend sollen die beiden Männer dort eingestiegen sein, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Dort lebte eine 94 Jahre alte Frau. Der Angeklagte oder sein Komplize sollen in ihr Schlafzimmer eingedrungen sein und der bettlägerigen Frau zwei Ringe vom Finger gezogen haben. Der Wert der Beute betrug rund 1.300 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 07.06.2023 | 08:30 Uhr