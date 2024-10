Stand: 01.10.2024 12:50 Uhr E-Porsche wird doch nicht bei VW in Osnabrück produziert

Porsche wird die Produktion des E-Autos doch nicht an den VW-Standort Osnabrück geben. Das bestätigte eine Sprecherin am Dienstag dem NDR Niedersachsen. Als Begründung nannte der Konzern, dass sich Porsches Chinageschäft schwierig gestalte. Die Überlauffertigung im VW-Werk Osnabrück könne deshalb nicht gewährleistet werden, so die Sprecherin. Es wird also keine Produktion wegen hoher Nachfrage benötigt. Zuerst hatte die "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ) berichtet. Noch heute Mittag sollen den Angaben zufolge die Beschäftigten in Osnabrück informiert werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.10.2024 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel VW