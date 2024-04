E-Auto fährt gegen Baum und geht in Flammen auf - zwei Tote Stand: 15.04.2024 08:52 Uhr Bei einem Unfall in Bissendorf (Landkreis Osnabrück) sind am Sonntag eine Autofahrerin und eine weitere Person ums Leben gekommen. Ein zehnjähriges Kind wurde lebensgefährlich verletzt.

Der Zustand des Kindes sei mittlerweile stabil, sagte ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen am Montagmorgen. Nach Angaben der Ermittler war der Wagen am Sonntag gegen 16.30 Uhr nach rechts von der Fahrbahn der Mindener Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Das Elektroauto habe innerhalb kürzester Zeit angefangen zu brennen, so der Sprecher. Ersthelfern sei es noch gelungen, das zehn Jahre alte Kind aus dem Fahrzeug zu ziehen. Ein Rettungshubschrauber brachte es in ein Krankenhaus.

Unfall in Bissendorf: Opfer werden obduziert

Die Autofahrerin und eine weitere Person, deren Identität noch nicht geklärt ist, starben an der Unfallstelle. Die beiden Toten sollen laut Polizei vermutlich noch am Montag obduziert werden. Die Beamten wollen auch ermitteln, warum das Auto von der Straße abkam. Rund 50 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Sonntag am Unfallort. Darüber hinaus waren auch mehrere Seelsorger im Einsatz. Neben den Helfern betreuten sie auch Angehörige, die zum Unfallort geeilt waren.

