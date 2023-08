Stand: 30.08.2023 08:23 Uhr Durchwachsene Bilanz für Freibäder im Emsland und in Osnabrück

Als eines der ersten Freibäder in der Region beendet das Osnabrücker Moskaubad am Sonntag die Freibadsaison. Die Bilanz fällt in diesem Jahr durchwachsen aus. Die Saison habe zwar verheißungsvoll begonnen, vor allem der Juli sei aber zeitweise im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen, sagte Osnabrücks Bäderchef Hermle. Die Besucher seien dann größtenteils in die beiden Hallenbädern gegangen. Das Linus Lingen hat noch bis zum 16. September, das Wellenfreibad in Melle bis zum 17. September geöffnet. Auch das Delfinoh in Nordhorn ist noch bis Mitte September in Betrieb. Dort fällt die Bilanz positiver aus, weil Besucher mit ihrem Freibad-Ticket auch das Hallenbad nutzten. Sie konnten erst draußen rutschen und sich dann drinnen aufwärmen, so eine Sprecherin.

