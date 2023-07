Stand: 31.07.2023 09:03 Uhr Dümmer See: 170 Jugendliche starten bei Segelmeisterschaft

Auf dem Dümmer See (Landkreis Diepholz) beginnen am Montag die Wettkämpfe der Internationalen Deutschen Jugendmeisterschaft im Segeln. Sie ist nach Angaben der Veranstalter die größte Binnenrevier-Meisterschaft Deutschlands. Dafür sind zurzeit 170 Jugendliche mit ihren Familien bei der Segelvereinigung Hüde zu Gast. Bis Freitag finden auf dem Dümmer See jeden Tag Wettfahrten statt. Die Meisterschaft findet jährlich statt, allerdings selten auf Binnengewässern. In Hüde wurde sie zuletzt vor 33 Jahren ausgetragen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 31.07.2023 | 09:30 Uhr