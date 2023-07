Stand: 11.07.2023 22:12 Uhr Drogenkuriere erwischt: 66,5 Kilogramm Haschisch beschlagnahmt

Fahnder aus einem grenzüberschreitendem Polizei-Team haben an der niederländischen Grenze bei Bad Bentheim zwei Männer festgenommen, die offenbar 66,5 Kilogramm Haschisch aus den Niederlanden über die Grenze schmuggeln wollten. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren die beiden Männer im Alter von 24 und 25 Jahren am Montagabend auf der A30 unterwegs. Als die Beamten den Wagen der Männer auf einem Autobahnparkplatz kontrollierten, fanden sie 69 Pakete mit Haschisch. Laut Polizei haben die Drogen einen Straßenverkaufswert von rund 640.000 Euro. Die Männer seien am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt worden, dieser erließ Haftbefehl gegen beide. Sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

