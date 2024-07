Stand: 19.07.2024 06:52 Uhr Drogen im Rucksack: Flucht mit Motorrad endet mit Unfall

Nach einer rasanten Verfolgungsfahrt in Osnabrück ermittelt die Polizei gegen zwei mutmaßliche Drogen-Dealer. Das Paar sollte am Mittwochabend kontrolliert werden. Laut Polizei gab der Motorradfahrer aber Gas und raste mit seiner Beifahrerin auf dem Sozius über mehrere rote Ampeln durch Osnabrück über Belm bis nach Bissendorf. Dort verursachte der Motorradfahrer einen Unfall, bei dem die 35 Jahre alte Mitfahrerin leicht verletzt wurde. Daraufhin flüchteten die beiden zu Fuß, wurden von der Polizei aber kurz darauf festgenommen. Die Beamten fanden in der Nähe einen Rucksack mit Betäubungsmitteln und in der Wohnung der Beschuldigten in Nordrhein-Westfalen weitere Beweismittel. Das Paar sitzt seit Donnerstag in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben unter anderem wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens und unerlaubtem Handel mit Betäubungsmitteln.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 19.07.2024 | 06:30 Uhr