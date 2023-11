Stand: 23.11.2023 09:06 Uhr Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß in Quakenbrück

Bei einem Unfall in Quakenbrück im Landkreis Osnabrück sind zwei Erwachsene und ein 13-jähriges Kind verletzt worden. Ein alkoholisierter Mann war nach ersten Ermittlungen am Mittwoch mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Der Wagen prallte demnach frontal in ein entgegenkommendes Auto. Der 37 Jahre alte Unfallverursacher und die beiden Insassen des zweiten Pkw - eine 51-Jährige und ein 13-jähriger Junge - mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 37-Jährigen und leitete ein Strafverfahren gegen ihn ein.

