Drei Verletzte bei schwerem Unfall: Wer ist das Auto gefahren? Stand: 15.08.2023 09:40 Uhr Bei einem Verkehrsunfall sind am Montagabend in Osnabrück drei Personen verletzt worden. Laut Polizei ist noch unklar, wer das Auto gefahren ist.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war das mit drei Personen besetzte Auto gegen 21 Uhr auf der Eversburger Straße in Richtung Westerkappeln (Nordrhein-Westfalen) unterwegs. An der Ampel kurz vor der Landesgrenze, an der es nach links auf die A1 Richtung Münster geht, kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Es überfuhr einem Polizeisprecher zufolge eine Verkehrsinsel, prallte gegen eine Ampel und riss mehrere Verkehrsschilder um. Das Auto blieb in einem Graben an einem großen "Park & Ride"-Parkplatz liegen. Trümmerteile des Unfallwagens beschädigten ein weiteres Auto, wie der Polizeisprecher dem NDR in Niedersachsen sagte.

Zwei Frauen schwer verletzt

Bei dem Unfall erlitten zwei 19 Jahre alte Frauen aus Osnabrück und Westerkappeln schwere Verletzungen. Ein 19 Jahre alter Mann aus Osnabrück wurde leicht verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Laut Polizei war möglicherweise Alkohol im Spiel. Offenbar ist auch noch nicht geklärt, wer das Unfallfahrzeug gesteuert hat. "Beiden Frauen wurden Blutproben entnommen und die Oberbekleidung sichergestellt", sagte der Sprecher dem NDR. Eine Untersuchung der Kleidung soll zeigen, welche der Frauen am Steuer gesessen hat. Durch die Sicherheitsgurte komme es auf der Kleidung zu Abriebspuren, so der Sprecher. Dadurch könne festgestellt werden, ob die Person auf dem Fahrer- oder Beifahrersitz gesessen habe.

