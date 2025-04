Drei Unfälle auf der A1: 35-Jähriger Autofahrer gestorben Stand: 02.04.2025 18:29 Uhr Auf der A1 Richtung Bremen gab es am Dienstag zwischen Neuenkirchen-Vörden und Holdorf (Landkreis Vechta) drei Unfälle. Ein Autofahrer starb. Wegen Aufräumarbeiten war die Autobahn über Nacht gesperrt.

Der Verkehr ab Neuenkirchen-Vörden ist in Richtung Bremen bis Mittwochmorgen umgeleitet worden, wie eine Sprecherin der Polizei dem NDR Niedersachsen mitteilte. Grund dafür sei gewesen, dass bei einem der drei Unfälle ein Lkw involviert war, der Speiseöl geladen hatte. Das Öl verteilte sich laut Polizei auf der Fahrbahn. Die Aufräumarbeiten konnten demnach morgens abgeschlossen werden.

Unfall am Stauende: Lkw-Fahrer schwer verletzt

Nach Angaben der Polizei sind am Dienstag gegen 17.30 Uhr zwei Autos zusammengestoßen, als eines der beiden den Fahrstreifen wechseln wollte. Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt. Die A1 musste deshalb in Richtung Bremen zwischen Dammer Berge und Holdorf voll gesperrt werden, hieß es. Etwa 30 Minuten später fuhr laut Polizei ein Lkw-Fahrer am Stauende auf einen anderen Lastwagen auf. Dieser wurde wiederum auf den davor stehenden Lkw geschoben, sodass den Angaben zufolge insgesamt drei Lkw in den Unfall involviert waren. Der 45-jährige Fahrer des auffahrenden Lastwagens wurde im Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach lief zudem die Ladung des mittleren Lkw, das Speiseöl, aus.

Weiterer Unfall am neuen Stauende: Autofahrer stirbt

Gegen 20 Uhr kam es laut Polizei zwischen Neuenkirchen-Vörden und Dammer Berge zu einem weiteren Unfall am Stauende. Ein 35 Jahre alter Autofahrer übersah den Angaben zufolge das Ende des neu gebildeten Staus. Demnach versuchte er noch einem stehenden Lkw auszuweichen, touchierte dabei dessen Heck und fuhr auf einen anderen Lkw auf. Der 35-Jährige starb laut Polizei noch an der Unfallstelle.

