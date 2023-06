Drei Tote bei Badeunfällen am Wochenende in Niedersachsen Stand: 26.06.2023 07:49 Uhr Drei Männer sind am Wochenende bei Badeunfällen in Niedersachsen ums Leben gekommen. Ein 21-Jähriger ertrank in Lüneburg, ein 32-Jähriger in einem See in Twist. Auch in Bakum starb ein Mann.

Der 52-Jährige war beim Schwimmen in einem Baggersee in der Gemeinde im Landkreis Vechta verunglückt. Seine Begleiterin, eine 60 Jahre alte Frau, trieb ebenfalls leblos im See. Sie konnte aber von Rettungskräften wiederbelebt werden. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in ein Krankenhaus. Wie genau es zu dem Unglück kommen konnte, war laut Polizei zunächst unklar. In dem See ist Baden verboten.

32-Jähriger stirbt in See bei Twist

Bereits am Samstag war es zu zwei weiteren tödlichen Badeunfällen in Niedersachsen gekommen. In einem See an einem Campingplatz in Twist (Landkreis Emsland) starb ein 32-Jähriger. Zeugen hatten den Mann am späten Nachmittag in der Mitte des Sees im Ortsteil Neuringe entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Der Mann konnte sich laut Polizei nicht mehr über Wasser halten und ging unter. Mit einem Großaufgebot suchte die Feuerwehr nach dem Mann. Unter anderem waren den Angaben zufolge eine Tauchergruppe und ein Tauchroboter im Einsatz. Am späteren Abend wurde der 32-Jährige gefunden. Er konnte nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden.

Mann in der Ilmenau ertrunken

Ebenfalls tödlich endete ein Badeausflug in der Ilmenau in Lüneburg. Dort war ein 21 Jahre alter Mann nach Polizeiangaben am Samstagabend zusammen mit zwei 20-jährigen Frauen schwimmen gegangen. Der junge Mann tauchte plötzlich in dem dort nur 1,50 Meter tiefen Fluss unter. Mit mehreren Rettungsbooten der Freiwilligen Feuerwehr wurde nach ihm gesucht, auch ein Polizeihubschrauber und Einsatzkräfte der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) unterstützten die Suchaktion. Ein Taucher der DLRG entdeckte den Mann unter Wasser. Er wurde wiederbelebt, starb jedoch wenig später im Städtischen Klinikum Lüneburg.

