Stand: 30.10.2023 20:40 Uhr Drei Schwerverletzte nach riskantem Überholmanöver

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos auf der B68 bei Bramsche (Landkreis Osnabrück) sind am Montagnachmittag drei Menschen schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Bramsche sagte, sei es vor dem Unfall zu einem missglückten Überholmanöver gekommen. Demnach hatte ein Autofahrer versucht zwischen Bramsche und Hesepe einen Lkw zu überholen und war dabei frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug geprallt. Dieses überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der andere Wagen prallte in die Leitplanke. Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin wurden schwer verletzt, ebenso der Fahrer des anderen Pkw. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht.

VIDEO: Bramsche: Drei Personen bei Unfall schwer verletzt (30.10.2023) (1 Min)

