Stand: 16.11.2023 17:16 Uhr Drei Kilometer langer Ölteppich auf der Hase in Osnabrück

Auf der Hase in der Osnabrücker Innenstadt hat sich nach Angaben der Feuerwehr ein etwa drei Kilometer langer Ölteppich ausgebreitet. Die Einsatzkräfte erfuhren von der Verschmutzung auf dem Fluss am Donnerstagvormittag und haben zwei Ölsperren ausgelegt. Die Polizei ermittelt nun, woher das Öl kommt. Möglicherweise habe es in einem ehemaligen Kaufhaus am Fluss einen Heizungsschaden gegeben, so eine Polizeisprecherin.

