Stand: 14.03.2024 07:53 Uhr Drei Autos fahren ineinander: 55-Jährige schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Osnabrück ist am Mittwochabend eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Sie schwebe aber nicht in Lebensgefahr, sagte eine Polizei-Sprecherin dem NDR Niedersachsen. Insgesamt waren demnach drei Autos an dem Unfall beteiligt. Laut Polizei wollte ein 19 Jahre alter Osnabrücker nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Die 55-jährige Autofahrerin aus Ibbenbüren (Nordrhein-Westfalen) konnte noch rechtzeitig bremsen - ein anderer Pkw-Fahrer aber nicht. Der Wagen dieses ebenfalls 19 Jahre alten Osnabrückers schob die vor ihm stehenden Autos zusammen. Die jungen Autofahrer aus Osnabrück blieben nach Polizeiangaben unverletzt.

