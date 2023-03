Stand: 14.03.2023 11:36 Uhr Doppelt so schnell wie erlaubt: Polizei stoppt junge Raser

Ein 28-jähriger Autofahrer ist in Ostercappeln (Landkreis Osnabrück) doppelt so schnell unterwegs gewesen wie erlaubt. Die Polizei hat ihn am Wochenende mit einer Geschwindigkeit von 144 Kilometern pro Stunde erwischt - erlaubt war Tempo 70. An gleicher Stelle wurde ein 21-Jähriger mit einem Tempo von 122 Kilometern pro Stunde gemessen. Beiden Männern droht jetzt ein Fahrverbot.

