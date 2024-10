Stand: 07.10.2024 14:00 Uhr Dörpen: Frau im Emsland getötet - Verdacht auf Mord

Das Amtsgericht Osnabrück hat gegen einen 57-jährigen Mann Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück wirft dem Mann vor, am Samstagabend in Dörpen (Landkreis Emsland) eine 57-jährige Frau ermordet zu haben. Der Mann sitze in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Polizei wurde die Frau in ihrer eigenen Wohnung mit einem "unbekannten Gegenstand" tödlich verletzt. Angehörige aus dem engsten Familienkreis hätten die 57-Jährige aufgefunden und die Polizei alarmiert. Die Beamten fahndeten daraufhin nach dem flüchtigen Verdächtigen und nahmen ihn rund fünf Stunden später fest. Das Opfer und der Tatverdächtige kannten sich, sagte ein Polizeisprecher. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Polizei bittet Zeugen, verdächtige Beobachtungen vom Tatabend zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer (04961) 92 60 entgegengenommen.

