Stand: 08.01.2021 14:21 Uhr Dissen: Unbekannte betrügen Ehepaar um fünfstellige Summe

Ein Ehepaar aus Dissen (Landkreis Osnabrück) ist am Donnerstag Opfer von dreisten Betrügern geworden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin rief ein Unbekannter die beiden an und behauptete, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Deshalb müssten sie eine fünfstellige Kaution bezahlen. Die Eltern übergaben daraufhin das Geld im Bereich des Schulzentrums an der Lerchenstraße an einen Kurier. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dissen unter der Telefonnummer (05421) 92 13 90 oder in Osnabrück unter der Telefonnummer (0541) 327 21 15 zu melden.

