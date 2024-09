VfL Osnabrück verpflichtet Ex-HSV-Coach Reimers als neuen Trainer Stand: 25.09.2024 14:27 Uhr Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat mit Pit Reimers seinen neuen Trainer vorgestellt. Der ehemalige Coach der U23 des HSV folgt auf Uwe Koschinat, der am Wochenende entlassen wurde, und soll den Tabellenvorletzten sportlich wieder in die Spur bringen.

Einen Tag nach dem 2:5-Heimdebakel gegen Energie Cottbus präsentierten die Niedersachsen den 40-jährigen Scout des HSV als neuen Mann an der Seitenlinie. "Pit Reimers steht für einen sehr intensiven Fußball mit einer klaren Idee mit und gegen den Ball. Wir haben volles Vertrauen in ihn, dass er gemeinsam mit dem Trainer- und Funktionsteam das vorhandene Potenzial im Kader abrufen und die Spieler individuell, aber auch als Gruppe weiterentwickeln wird", wurde der Geschäftsführer Sport, Philipp Kaufmann, in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Reimers war in der Vergangenheit schon häufiger mit dem VfL in Verbindung gebracht worden. Er galt sowohl nach der Trennung von Daniel Scherning als auch nach der Entlassung von Tobias Schweinsteiger als möglicher Trainer-Kandidat.

17 Jahre lang beim HSV

Reimers coachte zwischen 2007 und 2024 verschiedene Jugendteams des Hamburger SV, darunter die U21 in der Regionalliga Nord. 2023 führte der 40-Jährige das Team zur Vizemeisterschaft. Vom Norddeutschen Fußball-Verband wurde er anschließend als "Trainer des Jahres" ausgezeichnet.

Sein Traineramt bei der U23 der "Rothosen" gab er zum Ende der vergangenen Saison freiwillig ab mit dem Ziel, in den Profibereich zu wechseln. Ein entsprechendes Angebot blieb allerdings aus, sodass er weiterhin als Scout für den HSV arbeitete.

Debüt bei Wehen Wiesbaden

"Ich hatte eine wirklich fantastische und lehrreiche Zeit beim Hamburger SV und bin dem Verein sehr dankbar, dass ich mich dort insgesamt 17 Jahre als Fußballtrainer entwickeln durfte. In diesem Jahr wuchs mein Wunsch nach Veränderung, ich wollte schlichtweg den nächsten Schritt gehen", sagte Reimers. "Ich kenne den Club aus dem Nachwuchsbereich, der VfL ist ein renommierter und traditionsreicher Verein in Fußballdeutschland."

Beim Auswärtsspiel am Sonnabend (14 Uhr, im NDR Livecenter) beim SV Wehen Wiesbaden wird Reimers erstmals an der Seitenlinie für den VfL stehen. "Für mich gilt es nun, sehr schnell beim VfL anzukommen, das Trainer- und Funktionsteam und natürlich die Mannschaft abseits meiner bisherigen Analyse von außen auch intensiv persönlich kennenzulernen, um nicht nur bereits am Wochenende beim Spiel in Wehen, sondern nachhaltig eine erfolgreiche Entwicklung einzuleiten", sagte der neue Coach.

