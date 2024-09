Glasfaserausbau: Fünf Landkreise profitieren von Förderung Stand: 25.09.2024 10:43 Uhr Bund und Land wollen den Glasfaserausbau in Niedersachsen voranbringen. Geplant sind Investitionen von insgesamt knapp 390 Millionen Euro.

Profitieren von dem Geld sollen die Landkreise Celle, Cuxhaven, Uelzen, Osnabrück und der Heidekreis, wie das Ministerium für Digitalisierung in Hannover mitteilte. Demnach soll das Geld in acht Projekte fließen. Den Großteil der Förderung übernimmt den Angaben zufolge der Bund mit rund 267 Millionen Euro. Vom Land kommen etwa 120 Millionen Euro. In Niedersachsen ist laut Ministerium etwas mehr als jeder zweite Haushalt ans Glasfasernetz angeschlossen.

Land wollte Förderung ursprünglich einstellen

Im vergangenen Jahr hatte Digitalisierungsminister Olaf Lies (SPD) zunächst angekündigt, dass der Ausbau des Glasfasernetzes wegen fehlenden Geldes nicht weiter gefördert werden könne. Das hatte Proteste ausgelöst. Ohne Mittel vom Land gebe es zukünftig auch kein Geld mehr vom Bund - warnte ein Bündnis, angeführt vom Landkreistag. Mehrere Monate später hieß es dann, die Förderung wird fortgesetzt. Das Ministerium sprach damals von jährlich bis zu 120 Millionen Euro.