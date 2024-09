Stand: 24.09.2024 16:04 Uhr Versuchtes Tötungsdelikt in Papenburg: Polizei sucht Zeugen

Bei einem versuchten Tötungsdelikt in Papenburg (Landkreis Emsland) in einem Wohnhaus wurde eine Person am Sonntag mit einem bislang unbekannten Gegenstand lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kam es deswegen zu einem größeren Einsatz, auch ein Polizeihubschrauber sei für eine Fahndung in der Luft gewesen. Die verletzte Person wurde ins Krankenhaus gebracht und laut Polizei sofort operiert, schwebt aber weiterhin in Lebensgefahr. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Ermittlungen laufen. Die Polizei in Papenburg sucht jetzt nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich Papenburg-Betlehem oder Obermoor gemacht haben. Diese können sich über die Telefonnumer (04961) 92 60 bei der Polizei in Papenburg melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min