Stand: 23.10.2023 11:37 Uhr Dissen: Kanister mit Chemie-Abfällen illegal entsorgt

Die Feuerwehr hat in Dissen im Landkreis Osnabrück mehrere Kanister mit Chemikalien geborgen. Sie enthielten insgesamt ungefähr 120 Liter medizinischen Abfalls. Der sei unter Umständen gefährlich für Haut, Augen und Atemwege, so die Freiwillige Feuerwehr Dissen. Außerdem könne der Stoff das Erdreich und das Wasser verseuchen. Die Behälter waren aber verschlossen und äußerlich nicht beschädigt. Feuerwehrleute haben sie Samstagabend aus einem Bach in einem Gewerbegebiet geholt. Das Gewässer sei offenbar nicht verunreinigt worden, so die Polizei. Woher die Chemikalien stammen, ist nicht bekannt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

