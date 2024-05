Stand: 30.05.2024 11:19 Uhr Diebstähle und Sachbeschädigungen: Polizei fasst Kinderbande

Die Polizei in Diepholz hat mehrere Kinder gefasst, die für zahlreiche Straftaten in Bassum und Twistringen (Landkreis Diepholz) verantwortlich sein sollen. Bei der Bande soll es sich laut Polizei um fünf bis sechs Kinder unter 14 Jahren handeln. Die noch nicht strafmündigen Tatverdächtige sollen für mindestens 29 Straftaten verantwortlich sein, teilte die Polizei mit. Dabei geht es in erster Linie um Diebstähle von Fahrrädern und Geld, aber auch um Ladendiebstähle und Sachbeschädigungen. Die Taten ereigneten sich von Februar bis April dieses Jahres. Das Jugendamt wurde eingeschaltet und kümmert sich um die Kinder.

